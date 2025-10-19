Попередили замах? В США виявили "снайперську точку" біля улюбленого аеропорту Трампа

Зазначається, що мисливський стенд виявили ввечері 16 жовтня біля міжнародного аеропорту Палм-Біч, штат Флорида. Федеральне бюро розслідувань проводить вивчення знахідки. Директор ФБР Кеш Патель заявив, що поки що неможливо пов'язати знайдений стенд з будь-якою особою.

"На місці події нікого не було знайдено. Відтоді ФБР взяло на себе керівництво розслідуванням, спрямувавши ресурси для збору всіх доказів з місця події та використовуючи наші можливості аналітики мобільних телефонів", - заявив він.

Начальник відділу комунікацій Секретної служби Ентоні Гульєльмі підтвердив, що його люди співпрацюють з ФБР та місцевою поліцією. Агенти виявили стенд під час чергової перевірки перед прибуттям Трампа у Палм-Біч.

"Хоча ми не можемо надати подробиці щодо конкретних предметів чи їхнього призначення, цей інцидент підкреслює важливість наших багаторівневих заходів безпеки", - сказав він.

Водночас джерело видання у правоохоронних органах повідомило, що місцева поліція з'ясувала терміни встановлення стенда. Схоже, що він з'явився там "місяці тому" та досі не привертав нічиєї уваги.