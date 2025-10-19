UA

Попередили замах? В США виявили "снайперську точку" біля улюбленого аеропорту Трампа

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Секретна служба США, яка охороняє президента Дональда Трампа, виявила підозрілу "снайперську точку", з якої є можливість бачити місце виходу глави держави з літака Air Force One.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Зазначається, що мисливський стенд виявили ввечері 16 жовтня біля міжнародного аеропорту Палм-Біч, штат Флорида. Федеральне бюро розслідувань проводить вивчення знахідки. Директор ФБР Кеш Патель заявив, що поки що неможливо пов'язати знайдений стенд з будь-якою особою.

"На місці події нікого не було знайдено. Відтоді ФБР взяло на себе керівництво розслідуванням, спрямувавши ресурси для збору всіх доказів з місця події та використовуючи наші можливості аналітики мобільних телефонів", - заявив він.

Начальник відділу комунікацій Секретної служби Ентоні Гульєльмі підтвердив, що його люди співпрацюють з ФБР та місцевою поліцією. Агенти виявили стенд під час чергової перевірки перед прибуттям Трампа у Палм-Біч.

"Хоча ми не можемо надати подробиці щодо конкретних предметів чи їхнього призначення, цей інцидент підкреслює важливість наших багаторівневих заходів безпеки", - сказав він.

Водночас джерело видання у правоохоронних органах повідомило, що місцева поліція з'ясувала терміни встановлення стенда. Схоже, що він з'явився там "місяці тому" та досі не привертав нічиєї уваги.

 

Замах на Трампа у 2024 році

Найвідоміший замах на Трампа стався у 2024 році під час його передвиборчої кампанії. Під час мітингу 13 липня 2024 року в місті Батлер у Трампа стріляли з напівавтоматичної гвинтівки.

Стрільцем виявився 20-річний Томас Метью Крукс. Одна з його куль зачепила вухо Трампа, на трибуні за Трампом було вбито одного чоловіка, ще двоє осіб дістали поранення. Стрільця ліквідували вогнем у відповідь.

Другий імовірний замах стався 15 вересня 2024 року. Під час гри у гольф в клубі Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч (штат Флорида) поруч з майбутнім президентом пролунали постріли. Після цього правоохоронці затримали 58-річного жителя Гаваїв Райана Раута.

