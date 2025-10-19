Предотвратили покушение? В США нашли "снайперскую точку" возле любимого аэропорта Трампа

Секретная служба США, которая охраняет президента Дональда Трампа, обнаружила подозрительную "снайперскую точку", с которой есть возможность видеть место выхода главы государства из самолета Air Force One.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Отмечается, что охотничий стенд обнаружили вечером 16 октября неподалеку от международного аэропорта Палм-Бич, штат Флорида.. Федеральное бюро расследований проводит изучение находки. Директор ФБР Кэш Патель заявил, что пока невозможно связать найденный стенд с каким-либо лицом.
"На месте происшествия никто не был найден. С тех пор ФБР взяло на себя руководство расследованием, направив ресурсы для сбора всех доказательств с места происшествия и используя наши возможности аналитики мобильных телефонов", - заявил он.
Начальник отдела коммуникаций Секретной службы Энтони Гульельми подтвердил, что его люди сотрудничают с ФБР и местной полицией. Агенты обнаружили стенд во время очередной проверки перед прибытием Трампа в Палм-Бич.
"Хотя мы не можем предоставить подробности относительно конкретных предметов или их назначения, этот инцидент подчеркивает важность наших многоуровневых мер безопасности", - сказал он.
В то же время источник издания в правоохранительных органах сообщил, что местная полиция выяснила сроки установки стенда. Похоже, что он появился там "месяцы назад" и до сих пор не привлекал ничьего внимания.
Самое известное покушение на Трампа произошло в 2024 году во время его предвыборной кампании. Во время митинга 13 июля 2024 года в городе Батлер в Трампа стреляли из полуавтоматической винтовки.
Стрелком оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Одна из его пуль задела ухо Трампа, на трибуне за Трампом был убит один человек, еще два человека получили ранения. Стрелка ликвидировали ответным огнем.
Второе предполагаемое покушение произошло 15 сентября 2024 года. Во время игры в гольф в клубе Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич (штат Флорида) рядом с будущим президентом раздались выстрелы. После этого правоохранители задержали 58-летнего жителя Гавайев Райана Раута.