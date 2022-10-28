Очередной виток репрессий. Херсонцев предупредили о рейдах оккупантов на патриотов
Российские захватчики планируют провести рейды в Херсоне, чтобы найти патриотов Украины, которые не покинули оккупированный город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.
"По окончании текущей фазы переселения жителей правобережной Херсонской области, орки планируют проведение ряда рейдов в Херсоне. Главная цель - выявление среди людей, которые отказались уезжать тех, кто занимает активную патриотическую позицию", - написал он.
По его словам, все это завернуто в обертку контртеррористической деятельности. При этом на самом деле речь идет об очередном витке репрессий.
Соболевский призвал жителей Херсона соблюдать максимальную осторожность и минимизировать пребывание вне домов.
Напомним, недавно оккупанты усилили фильтрацию в Херсонской области.
В Херсоне также закрыли часть торговых точек и аптек, ограничили поставки и сократили медицинские учреждения.
При этом в Украине не исключили, что Россия предположительно готовит провокации на территории Херсона и области. Оккупанты, возможно, сами обстреляют город и область, обвинив в этом ВСУ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.