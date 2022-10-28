Очередной виток репрессий. Херсонцев предупредили о рейдах оккупантов на патриотов

Российские захватчики планируют провести рейды в Херсоне, чтобы найти патриотов Украины, которые не покинули оккупированный город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram .

"По окончании текущей фазы переселения жителей правобережной Херсонской области, орки планируют проведение ряда рейдов в Херсоне. Главная цель - выявление среди людей, которые отказались уезжать тех, кто занимает активную патриотическую позицию", - написал он.

По его словам, все это завернуто в обертку контртеррористической деятельности. При этом на самом деле речь идет об очередном витке репрессий.

Соболевский призвал жителей Херсона соблюдать максимальную осторожность и минимизировать пребывание вне домов.