Очередной варварский обстрел: россияне повредили аптеку в Константиновке, есть пострадавшие
Российские оккупанты 26 июня обстреляли Константиновку. В результате обстрела повреждено помещение аптеки, есть пострадавшие среди гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост руководителя Константиновской городской военной администрации Сергея Горбунова в Facebook.
"Сегодня около 12.00 по городу Константиновке был осуществлен вражеский обстрел с применением ствольной артиллерии. В результате этого варварского обстрела пострадали двое мирных жителей, которые находились в помещении аптеки", - сказано в сообщении.
Пострадавшим оказали помощь на месте и госпитализировали. Фасад аптеки получил повреждения, внутренние помещения не пострадали.
"Этот обстрел является очередным актом агрессии против мирного населения. Призываем всех жителей беречь себя и своих близких! Не игнорируйте угрозу - своевременно эвакуируйтесь в более безопасные регионы", - призвал Горбунов.
Фото: последствия обстрела Константиновки 26 июня (Сергей Горбунов, Facebook)
Обстрелы Константиновки
Константиновка - город в Краматорском районе Донецкой области, центр Константиновской городской громады. В 2014 году недолгое время побывал под оккупацией пророссийской террористической группировки "ДНР", был освобожден летом того же года.
Российские оккупанты нацелились на город, поскольку он имеет для них важное значение. Они регулярно обстреливают Константиновку. Недавно оккупанты нанесли авиаудар по жилому дому, в результате чего погиб человек. Донецкая ОВА отмечает, что в результате атак врага Константиновка сейчас находится на грани гуманитарной катастрофы.
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