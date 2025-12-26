Черговий рекорд: на скільки зріс експорт металобрухту з України у 2025

Основним напрямком експорту залишається Польща: за 11 місяців на польський ринок було поставлено 68,5% від загального обсягу експорту. Це на 38,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Україна протягом кількох років намагається обмежити відтік металобрухту для забезпечення сировиною внутрішньої металургії. З 2015 року держава поступово підвищувала експортне мито, і з 2021-го воно становить 180 євро/т.

Однак після 2022 року експорт знову почав зростати, у тому числі – через схеми транзиту українського брухту через країни ЄС: брухт везуть спершу до європейських країн, з якими мита не застосовуються, а вже потім - переправляють до Туреччини та навіть до проросійського анклаву ПМР у Молдові.

Паралельно скорочується заготівля брухту всередині країни - з довоєнних 4-5 млн тонн на рік до 1,2-1,5 млн тонн у 2023-2025 роках. Це посилює дефіцит для вітчизняних металургійних підприємств.