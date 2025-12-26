Очередной рекорд: на сколько вырос экспорт металлолома из Украины в 2025 году

Основным направлением экспорта остается Польша: за 11 месяцев на польский рынок было поставлено 68,5% общего объема экспорта. Это на 38,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Украина в течение нескольких лет пытается ограничить отток металлолома для обеспечения сырьем внутренней металлургии. С 2015 года государство постепенно повышало экспортную пошлину, и с 2021-го с она составляет 180 евро/т.

Однако после 2022 года экспорт снова начал расти, в том числе - из-за схем транзита украинского металлолома через страны ЕС: металлолом везут сначала в европейские страны, с которыми пошлины не применяются, а уже потом - переправляют в Турцию и даже в пророссийский анклав ПМР в Молдове.

Параллельно сокращается заготовка лома внутри страны - с довоенных 4-5 млн тонн в год до 1,2-1,5 млн тонн в 2023-2025 годах. Это усугубляет дефицит для отечественных металлургических предприятий.