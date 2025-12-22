Україна втрачає мільярди на експорті металобрухту: яка реальна причина

Україна у 2024 році суттєво наростила експорт сталевого брухту, однак бюджетні надходження від цієї діяльності залишаються мізерними.

За даними Opendatabot, 11 компаній-експортерів, у яких сукупно працює лише 116 осіб, вивезли за кордон 293,2 тисяч тонн металобрухту - а це на 60,7% більше, ніж роком раніше.

Сукупний дохід галузі від експорту становив 3,218 млрд грн. Але загальний прибуток, який задекларували 10 найбільших експортерів, - лише 56 млн грн. Податкові відрахування галузі за рік склали 4,6 млн грн. Тобто, кожна експортована тонна принесла державному бюджету лише 104 грн.

Статистика вказує на можливі диспропорції між реальними обсягами зовнішніх продажів та задекларованими фінансовими результатами. Наприклад, компанія, у якій за документами працює лише одна людина, експортувала 3 тис. т брухту. Водночас вісім ломотрейдерів, які забезпечили 70% фізичного експорту, задекларували лише 22% валютної виручки, маючи по 3-10 працівників і сплачуючи мінімальні зарплати.

Варто відзначити, що середня митна вартість експортованого брухту становила 271 євро/тонна, що відповідає ринковим цінам у ЄС у 2024 році (260-300 євро/тонна). Це свідчить, що український металобрухт продається за конкурентною ціною, однак бюджет не отримує співставних доходів від цього експорту.