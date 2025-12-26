ua en ru
Очередной рекорд: на сколько вырос экспорт металлолома из Украины в 2025 году

Пятница 26 декабря 2025 12:36
UA EN RU
Очередной рекорд: на сколько вырос экспорт металлолома из Украины в 2025 году Фото: экспорт металлолома в Украине вырос на 45% (gmk.center)
Автор: Сергей Новиков

Экспорт лома черных металлов из Украины за январь-ноябрь 2025 года вырос на 45,3% в годовом исчислении, до 380,16 тыс. тонн. Этот объем уже превысил общий показатель отгрузок за весь 2024 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные GMK Center.

Основным направлением экспорта остается Польша: за 11 месяцев на польский рынок было поставлено 68,5% общего объема экспорта. Это на 38,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Украина в течение нескольких лет пытается ограничить отток металлолома для обеспечения сырьем внутренней металлургии. С 2015 года государство постепенно повышало экспортную пошлину, и с 2021-го с она составляет 180 евро/т.

Однако после 2022 года экспорт снова начал расти, в том числе - из-за схем транзита украинского металлолома через страны ЕС: металлолом везут сначала в европейские страны, с которыми пошлины не применяются, а уже потом - переправляют в Турцию и даже в пророссийский анклав ПМР в Молдове.

Параллельно сокращается заготовка лома внутри страны - с довоенных 4-5 млн тонн в год до 1,2-1,5 млн тонн в 2023-2025 годах. Это усугубляет дефицит для отечественных металлургических предприятий.

Экспорт лома из Украины

Напомним, Opendatabot обнародовал данные, согласно которым государственный бюджет получил лишь 104 гривны с тонны металлолома, экспортируемого из Украины. Это немного больше, чем цена чашки кофе: при том, что отрасль получила 3,2 млрд грн дохода, она заплатила только 4,6 млн грн налогов.

Статистика выглядит абсурдно: компания с 1 работником экспортирует 3 тысячи тонн металлолома, а восемь трейдеров, обеспечивающих 70% экспорта, показывают только 22% выручки и платят минимальные зарплаты.

Ранее эксперты отмечали, что экспорт металлолома из Украины усиливает дефицит стратегического сырья и ставит под угрозу стабильность металлургической отрасли.

