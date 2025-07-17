Черговий фейк росіян: в ЦПД спростували "оточення" однієї з бригад ЗСУ під Куп'янськом
В соціальній мережі TikTok, яка належить Китаю, активно поширюють відео, де "військовий" зі складу 114-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України заявляє, що бригаду нібито оточили росіяни під Куп'янськом. Це черговий російський фейк, а відеозапис згенерований штучним інтелектом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації (ЦПД).
В ЦПД зазначили, що ролик активно поширюють не тільки користувачі китайської соцмережі, але й російські пропагандисти. Але в реальності відео фейкове, його створили за допомогою штучного інтелекту. А жодного оточення немає.
"На ознаки втручання ШІ вказують такі деталі: неприродна міміка обличчя й частота моргання героя, мінімальні рухи губ. Крім того, у 114 ОБрТрО Центру повідомили, що жодного оточення підрозділів 114-ї бригади не відбулося. Бійці бригади повністю контролюють ситуацію на ділянці фронту та продовжують ефективно знищувати ворога", - сказано у повідомленні.
В ЦПД зазначили, що фейки такого роду російська пропаганда поширює з метою деморалізації українських військових та цивільного населення. В Центрі закликають вірити виключно верифікованим джерелам інформації.
Зазначимо, нещодавно з'явилися публікації західних ЗМІ про нібито підготовку нового російського наступу, в якому візьмуть участь 160 тисяч одиниць живої сили росіян. В ЦПД прокоментували ці публікації.
На Куп'янському напрямку ситуація залишається важкою, але контрольованою. За словами речника оперативно-тактичного угрупування (ОТГ) "Харків" Павла Шамшина, окупанти хочуть навести понтонні переправи для бронетехніки через річку Оскіл з метою штурму чи оточення Куп'янська.
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