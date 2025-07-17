Очередной фейк россиян: в ЦПД опровергли "окружение" одной из бригад ВСУ под Купянском

В социальной сети TikTok, которая принадлежит Китаю, активно распространяют видео, где "военный" из состава 114-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины заявляет, что бригаду якобы окружили россияне под Купянском. Это очередной российский фейк, а видеозапись сгенерирована искусственным интеллектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации (ЦПД).

В ЦПД отметили, что ролик активно распространяют не только пользователи китайской соцсети, но и российские пропагандисты. Но в реальности видео фейковое, его создали с помощью искусственного интеллекта. А никакого окружения нет.

"На признаки вмешательства ИИ указывают такие детали: неестественная мимика лица и частота моргания героя, минимальные движения губ. Кроме того, в 114 ОБрТрО Центру сообщили, что никакого окружения подразделений 114-й бригады не произошло. Бойцы бригады полностью контролируют ситуацию на участке фронта и продолжают эффективно уничтожать врага", - говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что фейки такого рода российская пропаганда распространяет с целью деморализации украинских военных и гражданского населения. В Центре призывают верить исключительно верифицированным источникам информации.