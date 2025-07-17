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Очередной фейк россиян: в ЦПД опровергли "окружение" одной из бригад ВСУ под Купянском

Украина, Четверг 17 июля 2025 18:52
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Очередной фейк россиян: в ЦПД опровергли "окружение" одной из бригад ВСУ под Купянском Иллюстративное фото: россияне снова распространяют фейки (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В социальной сети TikTok, которая принадлежит Китаю, активно распространяют видео, где "военный" из состава 114-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины заявляет, что бригаду якобы окружили россияне под Купянском. Это очередной российский фейк, а видеозапись сгенерирована искусственным интеллектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации (ЦПД).

В ЦПД отметили, что ролик активно распространяют не только пользователи китайской соцсети, но и российские пропагандисты. Но в реальности видео фейковое, его создали с помощью искусственного интеллекта. А никакого окружения нет.

"На признаки вмешательства ИИ указывают такие детали: неестественная мимика лица и частота моргания героя, минимальные движения губ. Кроме того, в 114 ОБрТрО Центру сообщили, что никакого окружения подразделений 114-й бригады не произошло. Бойцы бригады полностью контролируют ситуацию на участке фронта и продолжают эффективно уничтожать врага", - говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что фейки такого рода российская пропаганда распространяет с целью деморализации украинских военных и гражданского населения. В Центре призывают верить исключительно верифицированным источникам информации.

Отметим, недавно появились публикации западных СМИ о якобы подготовке нового российского наступления, в котором примут участие 160 тысяч единиц живой силы россиян. В ЦПД прокомментировали эти публикации.

На Купянском направлении ситуация остается тяжелой, но контролируемой. По словам представителя оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков" Павла Шамшина, оккупанты хотят навести понтонные переправы для бронетехники через реку Оскол с целью штурма или окружения Купянска.

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