UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чергова перемога для України. Столтенберг прокоментував ймовірний вихід Росії з Херсону

Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія перебуває під сильним тиском внаслідок рішення щодо виведення військ з Херсону на лівий берег Дніпра. Це може стати черговою перемогою для України, вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Очевидно, що Росія перебуває під сильним тиском, і якщо вони (російські військові, - ред.) залишать Херсон, це буде ще однією перемогою України", - заявив Столтенберг журналістам після зустрічі з новим прем'єр-міністром Італії Джорджо Мелоні

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що командування РФ заявило про наміри вивести окупаційні війська з Херсона на лівий берег Дніпра. При цьому до цього окупанти підірвали всі мости на правому березі Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійна в УкраїніРосійська Федерація