Очередная победа для Украины. Столтенберг прокомментировал вероятный выход России из Херсона

Россия находится под сильным давлением в результате решения о выводе войск из Херсона на левый берег Днепра. Это может стать очередной победой для Украины, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Очевидно, что Россия находится под сильным давлением и если они (российские военные, -ред.) покинут Херсон, это будет еще одной победой Украины", - заявил Столтенберг журналистам после встречи с новым премьер-министром Италии Джорджо Мелони.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что командование РФ заявило о намерениях вывести оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра. При этом до этого оккупанты взорвали все мосты на правом берегу Херсонской области.

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