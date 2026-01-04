Черги на кордоні України: де найбільше заторів станом на 4 січня

Прикордонники застерігають мандрівників враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб, що може впливати на швидкість оформлення.

Найбільше навантаження зафіксовано на польському напрямку. Зокрема, у пункті пропуску "Краківець" у черзі перебувають 40 легкових авто та 18 автобусів, у "Рава-Руській" - 45 легкових автомобілів, а в "Устилузі" - 35 авто та два автобуси. У пункті "Ягодин" оформлення легкових авто тимчасово не здійснюється, в черзі - 12 автобусів.

На словацькому напрямку найбільші черги зафіксовані у пунктах "Ужгород" (40 авто, два автобуси) та "Малий Березний" (30 авто). Пропуск пішоходів тут обмежений.

На кордоні з Угорщиною спостерігаються помірні черги легкового транспорту - до 15 авто у пунктах "Косино", "Тиса", "Лужанка" та "Дзвінкове".

На пунктах пропуску з Румунією та Молдовою черг станом на ранок не зафіксовано.

Прикордонна служба рекомендує громадянам заздалегідь перевіряти ситуацію на кордоні та планувати поїздки з урахуванням можливих затримок.