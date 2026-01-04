Очереди на границе Украины: где больше всего пробок по состоянию на 4 января

Пограничники предостерегают путешественников учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб, что может влиять на скорость оформления.

Наибольшая нагрузка зафиксирована на польском направлении. В частности, в пункте пропуска "Краковец" в очереди находятся 40 легковых авто и 18 автобусов, в "Рава-Русской" - 45 легковых автомобилей, а в "Устилуге" - 35 авто и два автобуса. В пункте "Ягодин" оформление легковых авто временно не осуществляется, в очереди - 12 автобусов.

На словацком направлении наибольшие очереди зафиксированы в пунктах "Ужгород" (40 авто, два автобуса) и "Малый Березный" (30 авто). Пропуск пешеходов здесь ограничен.

На границе с Венгрией наблюдаются умеренные очереди легкового транспорта - до 15 авто в пунктах "Косино", "Тиса", "Лужанка" и "Дзвинково".

На пунктах пропуска с Румынией и Молдовой очередей по состоянию на утро не зафиксировано.

Пограничная служба рекомендует гражданам заранее проверять ситуацию на границе и планировать поездки с учетом возможных задержек.