Черги на кордоні України: де найбільше заторів станом на 4 січня

Україна, Неділя 04 січня 2026 10:20
UA EN RU
Черги на кордоні України: де найбільше заторів станом на 4 січня Ілюстративне фото: прикордонники озвучили де найбільше черг на виїзд з України (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Наразі на пунктах пропуску на виїзд з України фіксуються черги автобусів та легкових автомобілів, найбільше - на кордоні з Польщею та Словаччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Прикордонники застерігають мандрівників враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб, що може впливати на швидкість оформлення.

Найбільше навантаження зафіксовано на польському напрямку. Зокрема, у пункті пропуску "Краківець" у черзі перебувають 40 легкових авто та 18 автобусів, у "Рава-Руській" - 45 легкових автомобілів, а в "Устилузі" - 35 авто та два автобуси. У пункті "Ягодин" оформлення легкових авто тимчасово не здійснюється, в черзі - 12 автобусів.

На словацькому напрямку найбільші черги зафіксовані у пунктах "Ужгород" (40 авто, два автобуси) та "Малий Березний" (30 авто). Пропуск пішоходів тут обмежений.

На кордоні з Угорщиною спостерігаються помірні черги легкового транспорту - до 15 авто у пунктах "Косино", "Тиса", "Лужанка" та "Дзвінкове".

На пунктах пропуску з Румунією та Молдовою черг станом на ранок не зафіксовано.

Прикордонна служба рекомендує громадянам заздалегідь перевіряти ситуацію на кордоні та планувати поїздки з урахуванням можливих затримок.

Черги на кордонах перед новорічними святами

Раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомляв, що 20 грудня державний кордон перетнули близько 140 тисяч осіб, а вже 21 грудня цей показник зріс до 155 тисяч, ставши рекордним після літнього періоду.

Водночас після 25 грудня інтенсивність пасажиропотоку на українському кордоні почала поступово зменшуватися.

За словами Демченка, повної стабілізації ситуації очікують після завершення свят і шкільних канікул - орієнтовно до 10 січня.

Актуальні дані щодо завантаженості пунктів пропуску на всіх напрямках доступні на інтерактивній карті Держмитслужби. Раніше також публікували рекомендації, які допоможуть уникнути черг на кордоні в період свят.

