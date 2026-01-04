Очереди на границе Украины: где больше всего пробок по состоянию на 4 января
Сейчас на пунктах пропуска на выезд из Украины фиксируются очереди автобусов и легковых автомобилей, больше всего - на границе с Польшей и Словакией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
Пограничники предостерегают путешественников учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб, что может влиять на скорость оформления.
Наибольшая нагрузка зафиксирована на польском направлении. В частности, в пункте пропуска "Краковец" в очереди находятся 40 легковых авто и 18 автобусов, в "Рава-Русской" - 45 легковых автомобилей, а в "Устилуге" - 35 авто и два автобуса. В пункте "Ягодин" оформление легковых авто временно не осуществляется, в очереди - 12 автобусов.
На словацком направлении наибольшие очереди зафиксированы в пунктах "Ужгород" (40 авто, два автобуса) и "Малый Березный" (30 авто). Пропуск пешеходов здесь ограничен.
На границе с Венгрией наблюдаются умеренные очереди легкового транспорта - до 15 авто в пунктах "Косино", "Тиса", "Лужанка" и "Дзвинково".
На пунктах пропуска с Румынией и Молдовой очередей по состоянию на утро не зафиксировано.
Пограничная служба рекомендует гражданам заранее проверять ситуацию на границе и планировать поездки с учетом возможных задержек.
Очереди на границах перед новогодними праздниками
Ранее представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что 20 декабря государственную границу пересекли около 140 тысяч человек, а уже 21 декабря этот показатель вырос до 155 тысяч, став рекордным после летнего периода.
В то же время после 25 декабря интенсивность пассажиропотока на украинской границе начала постепенно уменьшаться.
По словам Демченко, полной стабилизации ситуации ожидают после завершения праздников и школьных каникул - ориентировочно до 10 января.
Актуальные данные по загруженности пунктов пропуска на всех направлениях доступны на интерактивной карте Гостаможслужбы. Ранее также публиковали рекомендации, которые помогут избежать очередей на границе в период праздников.