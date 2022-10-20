Без очередей и лишних бумаг. "Дія" тестирует новые функции для ВПЛ

"Дія" тестирует новые функции для внутренне перемещенных лиц, что позволит облегчить изменение места жительства и редактирование своего статуса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Как отметил Федоров, "Дія" готовится к бета-тестированию новых услуг, благодаря которым удастся изменять место жительства и отменить статус ВПЛ с помощью пару кликов.

"После полномасштабного вторжения 1,4 миллиона человек подали заявление о получении справки ВПЛ и оформили регулярные выплаты от государства в "Дія". Теперь мы хотим, чтобы люди без очередей и сбора бумажек по госорганам могли изменить адрес проживания или вовсе отменить статус ВПЛ в приложении ", – пишет Федоров.

Чтобы присоединиться к бета-тесту, необходимо перейти по ссылке.