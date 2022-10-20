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Без очередей и лишних бумаг. "Дія" тестирует новые функции для ВПЛ

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Четверг 20 октября 2022 14:33
Без очередей и лишних бумаг. "Дія" тестирует новые функции для ВПЛ Фото: без очередей и лишних бумаг. "Дія" тестирует новые функции для ВПЛ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Дія" тестирует новые функции для внутренне перемещенных лиц, что позволит облегчить изменение места жительства и редактирование своего статуса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Как отметил Федоров, "Дія" готовится к бета-тестированию новых услуг, благодаря которым удастся изменять место жительства и отменить статус ВПЛ с помощью пару кликов.

"После полномасштабного вторжения 1,4 миллиона человек подали заявление о получении справки ВПЛ и оформили регулярные выплаты от государства в "Дія". Теперь мы хотим, чтобы люди без очередей и сбора бумажек по госорганам могли изменить адрес проживания или вовсе отменить статус ВПЛ в приложении ", – пишет Федоров.

Чтобы присоединиться к бета-тесту, необходимо перейти по ссылке.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине появился фонд ликвидации последствий агрессии России, предусматривающий реконструкцию и капитальный ремонт зданий для обеспечения жильем ВПЛ.

Также недавно агентство объясняло, как переселенцам стать в очередь на жилье.

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Внутренне перемещенные лица
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