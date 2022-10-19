В Україні з'явився фонд ліквідації наслідків агресії РФ: як розподілятимуть гроші

Верховна Рада створила фонд ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Він буде фінансуватися за рахунок продажу націоналізованого російського майна та націоналізованих коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram .

Гроші з фонту будуть розподіляти за такими напрямкам:

Нагадаємо, Верховна рада збільшила видатки на сектор безпеки та оборони на 387 млрд гривень у проекті бюджету на 2022 рік.

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