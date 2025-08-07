Без черг і зайвих документів. У Києві запустили гарячу лінію для повірки лічильників

"Київтеплоенерго" запустило спеціальну гарячу лінію для організації повірки квартирних лічильників опалення, гарячої та холодної води. Новий сервіс має спростити процедуру та вберегти споживачів від переплат. Телефон гарячої лінії: (044) 207-88-88
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Київтеплоенерго".
Якщо лічильник не пройшов повірку, його показання не враховуються, а нарахування проводяться:
Це може бути значно дорожче, ніж оплата за фактичними показниками.
Після звернення на гарячу лінію:
Повірку проводять раз на 3-4 роки (залежно від типу лічильника).
Про наближення терміну попереджають в особистих кабінетах на сайті Київтеплоенерго та Центру комунального сервісу.
Перевірити дату можна також у паспорті лічильника або у свідоцтві про минулу повірку.
Які переваги для споживача:
