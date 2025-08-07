Без черг і зайвих документів. У Києві запустили гарячу лінію для повірки лічильників

Читайте також про те, що в Україні посилили правила відключення боржників від електроенергії. Судовий позов не зупинить відключення.

Раніше ми писали про те, що в Україні продовжить діяти частковий мораторій на підвищення комунальних тарифів. Крім того, до кінця року не чіпатимуть тарифів на електроенергію для населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.