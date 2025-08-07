RU

Без очередей и лишних документов. В Киеве запустили горячую линию для поверки счетчиков

Сделать поверку счетчиков теперь станет проще (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

"Киевтеплоэнерго" запустило специальную горячую линию для организации поверки квартирных счетчиков отопления, горячей и холодной воды. Новый сервис должен упростить процедуру и уберечь потребителей от переплат. Телефон горячей линии: (044) 207-88-88

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Киевтеплоэнерго".

Зачем это нужно

Если счетчик не прошел поверку, его показания не учитываются, а начисления проводятся:

  • за отопление - по средним показателям предыдущего сезона;
  • за горячую воду - по среднемесячному объему потребления за последний год.

Это может быть значительно дороже, чем оплата по фактическим показателям.

Как работает новая линия

После обращения на горячую линию:

  • клиенту организуют распломбирование и опломбирование счетчика,
  • данные о поверке автоматически вносят в базу, и не нужно самостоятельно подавать документы.

Как узнать, когда поверка нужна

Поверку проводят раз в 3-4 года (в зависимости от типа счетчика).

О приближении срока предупреждают в личных кабинетах на сайте Киевтеплоэнерго и Центра коммунального сервиса.

Проверить дату можно также в паспорте счетчика или в свидетельстве о прошлой поверке.

Какие преимущества для потребителя:

  • корректные начисления;
  • никаких переплат;
  • никакой лишней бюрократии.

Читайте также о том, что в Украине ужесточили правила отключения должников от электроэнергии. Судебный иск не остановит отключение.

Ранее мы писали о том, что в Украине продолжит действовать частичный мораторий на повышение коммунальных тарифов. Кроме того, до конца года не будут трогать тарифы на электроэнергию для населения.

