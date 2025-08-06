В Україні розширили підстави для відключень світла: кого це стосується

В Україні посилили правила відключення боржників від електроенергії. Судовий позов не зупинить відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НКРЕКП.

Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 5 серпня 2025 року схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії. Мета - забезпечити платіжну дисципліну серед непобутових споживачів.

Судовий позов не зупинить відключення

Згідно із проєктом постанови, відкриття провадження у справі за рішенням суду більше не буде підставою для зупинення процедури припинення електропостачання. Це має запобігти зловживанням з боку боржників, які досі використовували судові механізми, щоб уникнути відключення.

Схвалені зміни стосуються Правил роздрібного ринку. Рішення спрямоване на підвищення відповідальності споживачів і захист добросовісних платників.

Захищені споживачі - не під ударом

Обмеження не поширюються на об'єкти критичної інфраструктури. Це, зокрема, лікарні, підприємства тепловодопостачання, водоканали та об’єкти оборонного призначення. Їхній захист гарантується законом "Про ринок електричної енергії", постановою Кабміну №833 від 14 липня 2025 року та чинними правилами.

Таким чином, життєво важливі установи продовжать отримувати електроенергію незалежно від наявності боргів.

У боржників залишається час на дії

НКРЕКП наголосила, що навіть після схвалення нових правил непобутові споживачі мають можливість запобігти відключенню. Постачальник зобов’язаний попередити про відключення письмово щонайменше за 10 робочих днів.

Крім того, закон дозволяє звернутися до суду із заявою про забезпечення позову, наприклад - із вимогою заборонити постачальнику припиняти електропостачання. Проте сам факт відкриття провадження без ухвали про заборону дій вже не зможе зупинити процес відключення.

Зміцнення стабільності ринку

У НКРЕКП наголошують: схвалення проєкту постанови - важливий крок до зміцнення фінансової стабільності ринку електроенергії. Нововведення покликані стимулювати своєчасні розрахунки та покращити дисципліну серед бізнесу.

Ці зміни також захищають інтереси добросовісних учасників ринку, які виконують свої зобов’язання та розраховуються за спожиту електроенергію вчасно.