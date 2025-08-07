ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Без очередей и лишних документов. В Киеве запустили горячую линию для поверки счетчиков

Четверг 07 августа 2025 08:00
UA EN RU
Без очередей и лишних документов. В Киеве запустили горячую линию для поверки счетчиков Сделать поверку счетчиков теперь станет проще (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

"Киевтеплоэнерго" запустило специальную горячую линию для организации поверки квартирных счетчиков отопления, горячей и холодной воды. Новый сервис должен упростить процедуру и уберечь потребителей от переплат. Телефон горячей линии: (044) 207-88-88

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Киевтеплоэнерго".

Зачем это нужно

Если счетчик не прошел поверку, его показания не учитываются, а начисления проводятся:

  • за отопление - по средним показателям предыдущего сезона;
  • за горячую воду - по среднемесячному объему потребления за последний год.

Это может быть значительно дороже, чем оплата по фактическим показателям.

Как работает новая линия

После обращения на горячую линию:

  • клиенту организуют распломбирование и опломбирование счетчика,
  • данные о поверке автоматически вносят в базу, и не нужно самостоятельно подавать документы.

Как узнать, когда поверка нужна

Поверку проводят раз в 3-4 года (в зависимости от типа счетчика).

О приближении срока предупреждают в личных кабинетах на сайте Киевтеплоэнерго и Центра коммунального сервиса.

Проверить дату можно также в паспорте счетчика или в свидетельстве о прошлой поверке.

Какие преимущества для потребителя:

  • корректные начисления;
  • никаких переплат;
  • никакой лишней бюрократии.

Читайте также о том, что в Украине ужесточили правила отключения должников от электроэнергии. Судебный иск не остановит отключение.

Ранее мы писали о том, что в Украине продолжит действовать частичный мораторий на повышение коммунальных тарифов. Кроме того, до конца года не будут трогать тарифы на электроэнергию для населения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевтеплоэнерго Коммунальные платежи повірка
Новости
Трамп сделал заявление о встрече Уиткоффа с Путиным
Трамп сделал заявление о встрече Уиткоффа с Путиным
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО