Без очередей и лишних документов. В Киеве запустили горячую линию для поверки счетчиков

"Киевтеплоэнерго" запустило специальную горячую линию для организации поверки квартирных счетчиков отопления, горячей и холодной воды. Новый сервис должен упростить процедуру и уберечь потребителей от переплат. Телефон горячей линии: (044) 207-88-88

Проверить дату можно также в паспорте счетчика или в свидетельстве о прошлой поверке.

О приближении срока предупреждают в личных кабинетах на сайте Киевтеплоэнерго и Центра коммунального сервиса.

Поверку проводят раз в 3-4 года (в зависимости от типа счетчика).

Это может быть значительно дороже, чем оплата по фактическим показателям.

Если счетчик не прошел поверку, его показания не учитываются, а начисления проводятся:

