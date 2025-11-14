Без черг за довідками. В "Дії" анонсували важливу новацію для ветеранів

У застосунку "Дія" з’являться нові послуги для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих військовослужбовців. Частина з них уже проходить бета-тестування.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.
За словами Коваль, головна новація - можливість оформлювати ключові статуси й послуги онлайн, без збору додаткових документів. Якщо у військового вже є висновок МСЕК, достатньо подати заяву в "Дії" та підвантажити документ - це стане підставою для отримання статусу.
Це дозволить швидко оформити:
Послуги працюватимуть за принципом єМалятко або єПідприємця: користувач заходить у розділ і отримує повний перелік доступних сервісів в одному місці.
У Мінцифри зазначають, що перелік цифрових послуг для ветеранів зростатиме. Команда разом із Міністерством у справах ветеранів працює над сервісами, які покриватимуть увесь перехід військового до цивільного життя.
Окремий напрямок роботи - підтримка внутрішньо переміщених осіб. За словами Коваль, перше й головне питання - житло, особливо для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
Держава готує запуск житлових сертифікатів до 2 млн гривень. У першу чергу їх видаватимуть тим, чиє житло було знищене на окупованих територіях.
У Мінцифри наголошують: нові цифрові рішення мають максимально спростити доступ захисників і їхніх родин до державних послуг і мінімізувати бюрократію.
Нагадаємо, в Україні з червня 2024 року в "Дії" доступне електронне посвідчення ветерана. Його можуть отримати військові, постраждалі внаслідок війни та родини загиблих. Документ додається в застосунку за кілька хвилин і є повним аналогом паперового.
Також ми писали, що у "Дії" з’явиться окремий розділ "Ветеран Pro" із послугами для ветеранів, постраждалих учасників Революції Гідності та родин загиблих військових. Там можна буде подавати заяви, отримувати довідки, переглядати послуги та оформлювати супровід від фахівців.