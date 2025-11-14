RU

Без очередей за справками. В "Дії" анонсировали важную новацию для ветеранов

Фото: Для ветеранов появятся новые услуги в "Дії" (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Татьяна Веремеева

В приложении "Дія" появятся новые услуги для ветеранов, лиц с инвалидностью вследствие войны и семей погибших военнослужащих. Часть из них уже проходит бета-тестирование.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

Статусы и выплаты - без походов за справками

По словам Коваль, главная новация - возможность оформлять ключевые статусы и услуги онлайн, без сбора дополнительных документов. Если у военного уже есть заключение МСЭК, достаточно подать заявление в "Дії" и подгрузить документ - это станет основанием для получения статуса.

Это позволит быстро оформить:

  • статус лица с инвалидностью вследствие войны;
  • статус члена семьи погибшего военного;
  • единовременную военную помощь;
  • другие социальные услуги.

Услуги будут работать по принципу еМалятко или еПредпринимателя: пользователь заходит в раздел и получает полный перечень доступных сервисов в одном месте.

Функционал постоянно будут расширять

В Минцифры отмечают, что перечень цифровых услуг для ветеранов будет расти. Команда вместе с Министерством по делам ветеранов работает над сервисами, которые будут покрывать весь переход военного к гражданской жизни.

Отдельное направление работы - поддержка внутренне перемещенных лиц. По словам Коваль, первый и главный вопрос - жилье, особенно для ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны.

Государство готовит запуск жилищных сертификатов до 2 млн гривен. В первую очередь их будут выдавать тем, чье жилье было уничтожено на оккупированных территориях.

В Минцифры отмечают: новые цифровые решения должны максимально упростить доступ защитников и их семей к государственным услугам и минимизировать бюрократию.

Напомним, в Украине с июня 2024 года в "Дії" доступно электронное удостоверение ветерана. Его могут получить военные, пострадавшие в результате войны и семьи погибших. Документ добавляется в приложении за несколько минут и является полным аналогом бумажного.

Также мы писали, что в "Дії" появится отдельный раздел "Ветеран Pro" с услугами для ветеранов, пострадавших участников Революции Достоинства и семей погибших военных. Там можно будет подавать заявления, получать справки, просматривать услуги и оформлять сопровождение от специалистов.

