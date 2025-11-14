Без очередей за справками. В "Дії" анонсировали важную новацию для ветеранов

Статусы и выплаты - без походов за справками

По словам Коваль, главная новация - возможность оформлять ключевые статусы и услуги онлайн, без сбора дополнительных документов. Если у военного уже есть заключение МСЭК, достаточно подать заявление в "Дії" и подгрузить документ - это станет основанием для получения статуса.

Это позволит быстро оформить:

статус лица с инвалидностью вследствие войны;

статус члена семьи погибшего военного;

единовременную военную помощь;

другие социальные услуги.

Услуги будут работать по принципу еМалятко или еПредпринимателя: пользователь заходит в раздел и получает полный перечень доступных сервисов в одном месте.

Функционал постоянно будут расширять

В Минцифры отмечают, что перечень цифровых услуг для ветеранов будет расти. Команда вместе с Министерством по делам ветеранов работает над сервисами, которые будут покрывать весь переход военного к гражданской жизни.

Отдельное направление работы - поддержка внутренне перемещенных лиц. По словам Коваль, первый и главный вопрос - жилье, особенно для ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны.

Государство готовит запуск жилищных сертификатов до 2 млн гривен. В первую очередь их будут выдавать тем, чье жилье было уничтожено на оккупированных территориях.

В Минцифры отмечают: новые цифровые решения должны максимально упростить доступ защитников и их семей к государственным услугам и минимизировать бюрократию.