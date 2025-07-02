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В "Дії" з'являться окремі послуги для ветеранів війни: що відомо

Київ, Середа 02 липня 2025 15:35
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В "Дії" з'являться окремі послуги для ветеранів війни: що відомо Фото: в "Дії" з'являться окремі послуги для ветеранів війни (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У застосунку "Дія" з'явиться окремий розділ послуг для ветеранів війни та сімей загиблих (померлих) військових. Він матиме назву "Ветеран Pro".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.

Кабмін вніс зміни у порядок використання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для автоматизації та цифровізації послуг.

Передбачено створення окремого розділу "Ветеран Pro" в мобільному застосунку "Дія". Там будуть послуги для:

  • ветерані війни,
  • постраждалих учасників Революції Гідності,
  • членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни,
  • членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

У новому розділі "Ветеран Pro" будуть послуги:

  • подання заяв та запитів на одержання публічних послуг;
  • отримання необхідної інформації про послуги;
  • оформлення відповідних довідок, витягів;
  • проведення опитувань.

Також передбачається, що ветерани війни та демобілізовані зможуть переглянути у "Дії" інформацію про діяльність фахівців із супроводу та подати заяву на супровід.

Нагадаємо, що у "Дії" з'явився перший сервіс зі штучним інтелектом. ШІ-асистент допомагає знаходити послуги, довідки, а у майбутньому з ним можна буде спілкуватись голосом.

Також зазначимо, українці можуть одружуватися через "Дію". Від початку запуску послуги тисячі пар в Україні взяли шлюб онлайн через мобільний застосунок.

Крім того, у квітні Кабмін дозволив військовим одружуватися через "Дію" позачергово.

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Збройні сили України Дія Ветеран
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