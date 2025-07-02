В "Дії" з'являться окремі послуги для ветеранів війни: що відомо
У застосунку "Дія" з'явиться окремий розділ послуг для ветеранів війни та сімей загиблих (померлих) військових. Він матиме назву "Ветеран Pro".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.
Кабмін вніс зміни у порядок використання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для автоматизації та цифровізації послуг.
Передбачено створення окремого розділу "Ветеран Pro" в мобільному застосунку "Дія". Там будуть послуги для:
- ветерані війни,
- постраждалих учасників Революції Гідності,
- членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни,
- членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.
У новому розділі "Ветеран Pro" будуть послуги:
- подання заяв та запитів на одержання публічних послуг;
- отримання необхідної інформації про послуги;
- оформлення відповідних довідок, витягів;
- проведення опитувань.
Також передбачається, що ветерани війни та демобілізовані зможуть переглянути у "Дії" інформацію про діяльність фахівців із супроводу та подати заяву на супровід.
Нагадаємо, що у "Дії" з'явився перший сервіс зі штучним інтелектом. ШІ-асистент допомагає знаходити послуги, довідки, а у майбутньому з ним можна буде спілкуватись голосом.
Також зазначимо, українці можуть одружуватися через "Дію". Від початку запуску послуги тисячі пар в Україні взяли шлюб онлайн через мобільний застосунок.
Крім того, у квітні Кабмін дозволив військовим одружуватися через "Дію" позачергово.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.