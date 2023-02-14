Через землетрус у Туреччині загинула родина із Запоріжжя, - МЗС

"На жаль, внаслідок землетрусу загинули 5 громадян України, зокрема родина із Запоріжжя. Посольство вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих", - написав він.

Загалом вдалося розшукати 136 українців та евакуювати 37. З-під завалів врятували 10 громадян України.

Ще сім українців вважаються зниклими, їхні пошуки тривають (дві людини можуть бути під завалами, до пошуку залучені наші підрозділи ДСНС). Одна людина була госпіталізована, її стан стабільний.

Окрім того, Ніколенко зазначив, що найближчим часом дипломати планують евакуювати із постраждалого південного регіону 22 українських громадян.

Спікер МЗС зазначив, що у зону стихійного лиха вирушає друга група консулів, щоб на місці координувати пошуки зниклих людей, надавати сприяння постраждалим та забезпечити евакуацію українців до інших турецьких регіонів та України.

Нагадаємо, кількість загиблих через землетруси у Туреччині перевищила 31 тисячу.

Окрім того, українські рятувальники показали, як допомагають ліквідувати наслідки землетрусів у Туреччині.

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