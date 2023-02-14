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Из-за землетрясения в Турции погибла семья из Запорожья, - МИД

Фото: спикер МИД Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за землетрясений в Турции погибли пять украинцев, в том числе семья из Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Олега Николенко.

"К сожалению, в результате землетрясения погибли 5 граждан Украины, в том числе семья из Запорожья. Посольство принимает меры по подготовке репатриации тел погибших", - написал он.

Всего удалось разыскать 136 украинцев и эвакуировать 37. Из-под завалов спасли 10 граждан Украины.

Еще семь украинцев считаются пропавшими, их поиски продолжаются (два человека могут быть под завалами, к поиску привлечены наши подразделения ГСЧС). Один человек был госпитализирован, его состояние стабильное.

Кроме того, Николенко отметил, что в ближайшее время дипломаты планируют эвакуировать из пострадавшего южного региона 22 украинских граждан.

Спикер МИД отметил, что в зону стихийного бедствия отправляется вторая группа консулов, чтобы на месте координировать поиски пропавших людей, оказывать содействие пострадавшим и обеспечить эвакуацию украинцев в другие турецкие регионы и Украину.

Напомним, количество погибших из-за землетрясений в Турции превысило 31 тысячу.

Кроме того, украинские спасатели показали, как помогают устранить последствия землетрясений в Турции.

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ТурцияМИД Украины