UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через затоплення Херсонської області 13 людей вважаються зниклими безвісти

Фото: через затоплення Херсонської області 13 людей вважаються зниклими безвісти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через затоплення Херсонської області, що спричинені підривом росіянами дамби Каховської ГЕС, 13 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Загалом у Херсонській області підтоплено 48 населених пунктів, із них: 34 (3625 будинків) знаходяться на підконтрольній Україні території, 14 - на тимчасово окупованій.

Через повінь загинуло чотири людини, ще 11 зазнали травмувань внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів. При цьому безвісти зниклими вважаються 13 осіб.

З області евакуювали 2412 людей.

Через підрив ГЕС затопило також Миколаївську область. Там підтоплено 23 населених пункти. Через катастрофу загинула одна людина. Також було евакуйовано 825 людей.

Додамо, що в Херсонській ОВА працює гаряча лінія для звернень постраждалих та координації роботи волонтерів - 0800101102.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Через підрив окупантами дамби населені пункти Херсонської та Миколаївської області опинилися під загрозою затоплення. Найскладніша ситуація складається на окупованому лівому березі Дніпра.

За ніч вода у Херсонській області впала на 20 см, а протягом ранку - ще на 15 см. При цьому повне осушення може зайняти 10 днів.

Рівень води в акваторії Миколаєва також продовжує знижуватись. Наразі він становить 100 сантиметрів.

Більше про наслідки катастрофи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниХерсонська областьКаховська ГЕС