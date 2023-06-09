Из-за затопления Херсонской области 13 человек считаются пропавшими без вести

Из-за затопления Херсонской области, которые вызваны подрывом россиянами дамбы Каховской ГЭС, 13 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

В Херсонской области подтоплено 48 населенных пунктов, из них: 34 (3625 домов) находятся на подконтрольной Украине территории, 14 - на временно оккупированной.

Из-за наводнения погибли четыре человека, еще 11 получили травмы в результате обстрела во время эвакуационных мероприятий. При этом без вести пропавшими считаются 13 человек.

Из области эвакуировали 2412 человек.

Из-за подрыва ГЭС затопило также Николаевскую область. Там подтоплены 23 населенных пункта. Из-за катастрофы погиб один человек. Также было эвакуировано 825 человек.

Добавим, что в Херсонской ОВА работает горячая линия для обращений пострадавших и координации работы волонтеров – 0800101102.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Из-за подрыва оккупантами дамбы населенные пункты Херсонской и Николаевской области оказались под угрозой затопления. Самая сложная ситуация складывается на оккупированном левом берегу Днепра.

За ночь вода в Херсонской области упала на 20 см, а в течение утра - еще на 15 см. При этом полное осушение может занять 10 дней.

Уровень воды в акватории Николаева продолжает снижаться. В настоящее время он составляет 100 сантиметров.

Больше о последствиях катастрофы – читайте в материале РБК-Украина.

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