Через загрозу обстрілів "Укрзалізниця" змінює маршрути електричок на Сумщині: деталі

"Укрзалізниця" змінює маршрути частини поїздів у Сумській області через загрозу безпеці. Йдеться про приміські поїзди. Пояснили також, як курсують поїзди далекого сполучення.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар "Укрзалізниці" під одним із дописів у Facebook.
З 10 травня деякі приміські поїзди на Сумщині курсуватимуть за новими маршрутами. Причина - загострення безпекової ситуації у районах Білопілля та Ворожби. В "Укрзалізниці" наголошують, що життя і здоров’я пасажирів та працівників залізниці - в пріоритеті.
Тимчасові зміни стосуються трьох маршрутів:
Коментар "Укрзалізниці" (скриншот: РБК-Україна)
Рух поїздів далекого сполучення, зокрема "Суми - Київ", наразі не змінюється і відбувається у штатному режимі.
"Ми працюємо в тісній координації з військовими та цивільно-військовою адміністрацією, щоб забезпечити максимально безпечне сполучення", - зазначили в Укрзалізниці.
З міркувань безпеки компанія не розкриває всіх заходів, однак запевняє: пасажири можуть почуватися в безпеці під час подорожей.
Коментар "Укрзалізниці" (скриншот: РБК-Україна)
Останніми днями російські війська посилили обстріли прикордонних районів Сумщини. Росія 5 травня масовано обстріляла Білопільську та Ворожбянську громади на Сумщині - загинули троє людей, ще семеро поранені, серед них 16-річний підліток. Влада закликає до евакуації, наступного дня планували вивезти понад 500 людей. Протягом доби стало відомо, що кількість жертв виросла.
8 травня росіяни продовжують завдавати авіаудари по Білопільській громаді у Сумській області, попри оголошене Кремлем "перемир’я" на 9 травня. Постраждала жінка, яку рятувальники витягли з-під завалів.
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