В Сумской области меняется движение электричек: все из-за безопасности

С 10 мая некоторые пригородные поезда в Сумской области будут курсировать по новым маршрутам. Причина - обострение ситуации с безопасностью в районах Белополья и Ворожбы. В "Укрзализныце" отмечают, что жизнь и здоровье пассажиров и работников железной дороги - в приоритете.

Временные изменения касаются трех маршрутов:

№6101 и №6105 будут курсировать "Путивль - Бахмач" (ранее - Ворожба - Бахмач);

№6102 будет курсировать "Бахмач - Путивль" (ранее - "Бахмач - Ворожба");

№6103/6104 "Путивль - Конотоп - Путивль" (ранее - "Ворожба - Конотоп - Ворожба").



Комментарий "Укрзализныци" (скриншот: РБК-Украина)

Движение поездов дальнего следования, в частности "Сумы - Киев", пока не меняется и происходит в штатном режиме.

"Мы работаем в тесной координации с военными и гражданско-военной администрацией, чтобы обеспечить максимально безопасное сообщение", - отметили в Укрзализныце.

Из соображений безопасности компания не раскрывает всех мер, однако уверяет: пассажиры могут чувствовать себя в безопасности во время путешествий.



Комментарий "Укрзализныци" (скриншот: РБК-Украина)