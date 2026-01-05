Через загрозу дронів: на Запоріжжі примусово евакуюють дітей з окремих громад
У Запоріжжі ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію дітей з окремих населених пунктів кількох громад. Причина - активне застосування ворогом дальнобійних БПЛА, зокрема на оптоволокні, та посилення атак на Запорізькому напрямку.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення начальника Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.
Скільки людей уже евакуювали
За наявними даними, у січні евакуйовано 23 особи, з них вісім людей виїхали потягами до безпечніших областей. Завдяки можливостям "Укрзалізниці" така евакуація відбувається щодня.
"Обов'язкова евакуація стосується лише дітей, тож зараз ми будемо забезпечувати вивезення їх із деяких прифронтових населених пунктів", - заявив Федоров.
Водночас чиновник не зазначив, про які конкретно населені пункти йдеться.
Як працює транзитний центр
Транзитний центр функціонує у штатному режимі та щодня приймає евакуйованих. Для цього розроблений чіткий алгоритм дій, залучені необхідні ресурси та організована безперервна логістика.
Куди вивозять людей
Евакуйованих спрямовують:
- у безпечні регіони України;
- частина мешканців самостійно обирає місце подальшого проживання;
- маломобільні люди за потреби розміщуються у транзитному центрі та спеціально облаштованих місцях тимчасового перебування.
Яку допомогу отримують евакуйовані
Усі евакуйовані мають право на:
- супровід та консультаційну допомогу,
- гуманітарну й матеріальну підтримку,
- соціальні виплати,
- відновлення втрачених документів.
