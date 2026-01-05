Из-за угрозы дронов: в Запорожской области принудительно эвакуируют детей из отдельных громад
В Запорожье приняли решение об обязательной эвакуации детей из отдельных населенных пунктов нескольких громад. Причина - активное применение врагом дальнобойных БПЛА, в частности на оптоволокне, и усиление атак на Запорожском направлении.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram.
Сколько людей уже эвакуировали
По имеющимся данным, в январе эвакуированы 23 человека, из них восемь человек выехали поездами в более безопасные области. Благодаря возможностям "Укрзализныци" такая эвакуация происходит ежедневно.
"Обязательная эвакуация касается только детей, поэтому сейчас мы будем обеспечивать вывоз их из некоторых прифронтовых населенных пунктов", - заявил Федоров.
При этом чиновник не отметил, о каких конкретно населенных пунктах идет речь.
Как работает транзитный центр
Транзитный центр функционирует в штатном режиме и ежедневно принимает эвакуированных. Для этого разработан четкий алгоритм действий, привлечены необходимые ресурсы и организована непрерывная логистика.
Куда вывозят людей
Эвакуированных направляют:
- в безопасные регионы Украины;
- часть жителей самостоятельно выбирает место дальнейшего проживания;
- маломобильные люди при необходимости размещаются в транзитном центре и специально оборудованных местах временного пребывания.
Какую помощь получают эвакуированные
Все эвакуированные имеют право на:
- сопровождение и консультационную помощь,
- гуманитарную и материальную поддержку,
- социальные выплаты,
- восстановление утраченных документов.
