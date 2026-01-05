Из-за угрозы дронов: в Запорожской области принудительно эвакуируют детей из отдельных громад

В Запорожье приняли решение об обязательной эвакуации детей из отдельных населенных пунктов нескольких громад. Причина - активное применение врагом дальнобойных БПЛА, в частности на оптоволокне, и усиление атак на Запорожском направлении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram .

Сколько людей уже эвакуировали

По имеющимся данным, в январе эвакуированы 23 человека, из них восемь человек выехали поездами в более безопасные области. Благодаря возможностям "Укрзализныци" такая эвакуация происходит ежедневно.

"Обязательная эвакуация касается только детей, поэтому сейчас мы будем обеспечивать вывоз их из некоторых прифронтовых населенных пунктов", - заявил Федоров.

При этом чиновник не отметил, о каких конкретно населенных пунктах идет речь.

Как работает транзитный центр

Транзитный центр функционирует в штатном режиме и ежедневно принимает эвакуированных. Для этого разработан четкий алгоритм действий, привлечены необходимые ресурсы и организована непрерывная логистика.

Куда вывозят людей

Эвакуированных направляют:

в безопасные регионы Украины;

часть жителей самостоятельно выбирает место дальнейшего проживания;

маломобильные люди при необходимости размещаются в транзитном центре и специально оборудованных местах временного пребывания.

Какую помощь получают эвакуированные

Все эвакуированные имеют право на: