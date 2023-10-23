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Через вторгнення ХАМАС постраждало понад 5 400 людей, - МОЗ Ізраїлю

Фото: стало відомо скільки людей поранено через вторгнення ХАМАС в Ізраїль (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Після вторгнення бойовиків ХАМАСу на територію Ізраїлю понад 5 400 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, 5431 людина була поранена. З травмами госпіталізовано 302, з них 43 – тяжко поранені, 172 – середньої важкості, 87 – легко.

Також ізраїльська влада повідомляла, що внаслідок бойових дій та обстрілів загинули 32 громадяни США та 24 українця

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали і викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували в соцмережах.

Після цього Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС під назвою "Залізні мечі". ЦАХАЛ вдалося вибити бойовиків із території країни. Наступним етапом може стати наземна операція в Секторі Газа.

Зазначимо, що Сили оборони Ізраїлю вже проводили рейди до Сектору Газа, під час якого було ліквідовано групу терористів. При цьому в глиб території ЦАХАЛ не заходив. Вже 21 жовтня глава штабу заявив, що ізраїльські військові увійдуть до Сектору Гази.

 

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