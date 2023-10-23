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Из-за вторжения ХАМАС пострадало более 5 400 человек, - Минздрав Израиля

Фото: стало известно, сколько людей ранены из-за вторжения ХАМАС в Израиль (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

После вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля более 5 400 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По данным Министерства здравоохранения Израиля, 5431 человек был ранен. С травмами госпитализированы 302, из них 43 – тяжело ранены, 172 – средней тяжести, 87 – легко.

Также израильские власти сообщали, что в результате боевых действий и обстрелов погибли 32 гражданина США и 24 украинца.

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября боевики группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и угоняли мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи". ЦАХАЛу удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

Отметим, что Силы обороны Израиля уже проводили рейды в Сектор Газа, во время которого была ликвидирована группа террористов. При этом в глубь территории ЦАХАЛ не входил. Уже 21 октября глава штаба заявил, что израильские военные войдут в сектор Газа.

 

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