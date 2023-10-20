Ізраїль оновив дані про загиблих іноземців: найбільше жертв серед громадян США та України

Ізраїль оновив дані про іноземців, які загинули внаслідок атак ХАМАС. Найбільше жертв серед громадян США та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости Израиля".

За даними ізраїльської влади, внаслідок бойових дій та обстрілів загинули 32 громадяни США, 8 американців вважають зниклими безвісти.

Ізраїль стверджує, що загинули 24 громадяни України, троє українців зникли безвісти.

Також серед лідерів за кількістю жертв - Франція. Жертвами вважають 22 громадяни Франції.

Загалом від атак бойовиків ХАМАС загинули громадяни Аргентини, Росії, Таїланду, Німеччини, Британії, Канади, Австрії, Угорщини, Ірландії, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, Португалії, Румунії, Чилі, Перу, Парагваю, Азербайджану, Білорусі, Молдови, Бразилії, Китаю, Індії, Шрі-Ланки, Камбоджі, Філіппін, Непалу, ПАР, Судану, Туреччини, Узбекистану та Казахстану.

Дані України щодо жертв

Варто зазначити, що дані МЗС України та посольства України в Ізраїлі щодо серед українців відрізняються від ізраїльської інформації.

Вчора посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що в Ізраїлі загинули 18 українців, а заяви про 23 загиблих громадян України він назвав фейковими.

Також нагадаємо, що 19 жовтня з Ізраїлю до Румунії вилетів вже четвертий евакуаційний літак. На його борту було 79 громадян України.