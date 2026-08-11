Через ворожі удари "Укрзалізниця" закрила продаж квитків на частину рейсів

"Укрзалізниця" закрила продаж квитків на окремі дати та напрямки з 27 серпня через наслідки останніх російських атак на залізничну інфраструктуру. У компанії пояснили, що зараз перебудовують логістику та графіки руху поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці" у Threads.

Чому закрили продаж

В "Укрзалізниці" пояснили, що останні ворожі атаки призвели до загибелі залізничників, а також до пошкодження й знищення локомотивів, вагонів і залізничної інфраструктури.

Через це компанія змушена коригувати маршрути та розклад руху поїздів, тому продаж квитків на окремі дати й напрямки з 27 серпня наразі закритий.

Коли відкриють продаж

У пресслужбі компанії наголосили, що продаж відновлять, щойно остаточно сформують можливість виконання рейсів і ухвалять усі необхідні технологічні рішення. Точних термінів у "Укрзалізниці" поки не називають - компанія чесно визнала, що не може дати конкретну дату.