Частина рейсів не доїде до кінцевої: "Укрзалізниця" терміново змінює маршрути

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Через пошкодження інфраструктури та підвищену загрозу обстрілів у Дніпропетровській області низка поїздів курсує із запізненням, яке сягає понад 10 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Які поїзди затримуються Безпекова ситуація спричинила збої в графіку руху рейсів, що прямують через Дніпропетровщину. Це також вплинуло на час відправлення зворотних поїздів. Наразі найбільші затримки фіксують у таких рейсів: № 119 Дніпро - Хелм (запізнення +10:14);

№ 083 Дніпро - Мукачево (запізнення +9:14, маршрут обмежено);

№ 041 Дніпро - Трускавець (запізнення +9:00, маршрут обмежено);

№ 003 Дніпро - Ужгород (запізнення +6:45);

№ 285 Дніпро - Львів (запізнення +6:03). Пасажирів закликають уважно стежити за оновленнями в офіційному застосунку "Укрзалізниці" та слухати оголошення на вокзалах. Зміни в маршрутах та допомога пасажирам Кінцевою станцією для поїздів № 41 Дніпро - Трускавець та № 83 Дніпро - Мукачево 7 серпня визначено Львів. Доставка пасажирів до кінцевих пунктів призначення - Трускавця та Мукачева - організована приміськими електричками. Купувати окремі квитки на них не потрібно, а пересадкою на місці керують працівники залізниці. Для підтримки людей у дорозі залучили благодійну організацію World Central Kitchen. Протягом дня близько 1700 пасажирів та членів поїзних бригад забезпечили гарячим харчуванням, а ще 1300 осіб отримали питну воду.