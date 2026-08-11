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Из-за вражеских ударов "Укрзалізниця" закрыла продажу билетов на часть рейсов

01:59 11.08.2026 Вт
2 мин
Названо условие, при котором продажа билетов возобновят
aimg Екатерина Коваль
Из-за вражеских ударов "Укрзалізниця" закрыла продажу билетов на часть рейсов Фото: поезд "Укрзалізниці" на перроне (Getty Images)
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"Укрзалізниця" закрыла продажу билетов на отдельные даты и направления с 27 августа из-за последствий последних российских атак на железнодорожную инфраструктуру. В компании объяснили, что сейчас перестраивают логистику и графики движения поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзалізниці" в Threads.

Почему закрыли продажу

В "Укрзалізниці" объяснили, что последние вражеские атаки привели к гибели железнодорожников, а также к повреждению и уничтожению локомотивов, вагонов и железнодорожной инфраструктуры.

Поэтому компания вынуждена корректировать маршруты и расписание движения поездов, поэтому продажа билетов на отдельные даты и направления с 27 августа закрыта.

Когда откроют продажу

В пресс-службе компании отметили, что продажи возобновят, как только окончательно сформируют возможность выполнения рейсов и примут все необходимые технологические решения. Точных сроков в "Укрзалізниці" пока не называют - компания честно признала, что не может дать конкретную дату.

Ранее компания сообщала, что часть рейсов не доедет до конечной - из-за повреждения инфраструктуры и угрозы обстрелов в Днепропетровской области ряд поездов курсирует с опозданием более 10 часов. Поэтому "Укрзалізниця" ввела временные ограничения маршрутов и организовала автобусные и пригородные трансферы для пассажиров в нескольких областях.

В компании напоминают: во время военного положения проводники обязательно предупреждают пассажиров об угрозе вражеских атак, поэтому важно знать, как действовать при угрозе удара по поезду, и четко следовать инструкциям персонала. Также железнодорожники призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, ведь пребывание на вокзалах и у путей во время массированных атак представляет повышенную опасность.

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