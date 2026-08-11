Из-за вражеских ударов "Укрзалізниця" закрыла продажу билетов на часть рейсов

"Укрзалізниця" закрыла продажу билетов на отдельные даты и направления с 27 августа из-за последствий последних российских атак на железнодорожную инфраструктуру. В компании объяснили, что сейчас перестраивают логистику и графики движения поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзалізниці" в Threads.

Почему закрыли продажу

В "Укрзалізниці" объяснили, что последние вражеские атаки привели к гибели железнодорожников, а также к повреждению и уничтожению локомотивов, вагонов и железнодорожной инфраструктуры.

Поэтому компания вынуждена корректировать маршруты и расписание движения поездов, поэтому продажа билетов на отдельные даты и направления с 27 августа закрыта.

Когда откроют продажу

В пресс-службе компании отметили, что продажи возобновят, как только окончательно сформируют возможность выполнения рейсов и примут все необходимые технологические решения. Точных сроков в "Укрзалізниці" пока не называют - компания честно признала, что не может дать конкретную дату.