Из-за вражеских ударов "Укрзалізниця" закрыла продажу билетов на часть рейсов
"Укрзалізниця" закрыла продажу билетов на отдельные даты и направления с 27 августа из-за последствий последних российских атак на железнодорожную инфраструктуру. В компании объяснили, что сейчас перестраивают логистику и графики движения поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзалізниці" в Threads.
Почему закрыли продажу
В "Укрзалізниці" объяснили, что последние вражеские атаки привели к гибели железнодорожников, а также к повреждению и уничтожению локомотивов, вагонов и железнодорожной инфраструктуры.
Поэтому компания вынуждена корректировать маршруты и расписание движения поездов, поэтому продажа билетов на отдельные даты и направления с 27 августа закрыта.
Когда откроют продажу
В пресс-службе компании отметили, что продажи возобновят, как только окончательно сформируют возможность выполнения рейсов и примут все необходимые технологические решения. Точных сроков в "Укрзалізниці" пока не называют - компания честно признала, что не может дать конкретную дату.
Ранее компания сообщала, что часть рейсов не доедет до конечной - из-за повреждения инфраструктуры и угрозы обстрелов в Днепропетровской области ряд поездов курсирует с опозданием более 10 часов. Поэтому "Укрзалізниця" ввела временные ограничения маршрутов и организовала автобусные и пригородные трансферы для пассажиров в нескольких областях.
В компании напоминают: во время военного положения проводники обязательно предупреждают пассажиров об угрозе вражеских атак, поэтому важно знать, как действовать при угрозе удара по поезду, и четко следовать инструкциям персонала. Также железнодорожники призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, ведь пребывание на вокзалах и у путей во время массированных атак представляет повышенную опасность.