Через влучні атаки ЗСУ. У Скадовському районі росіяни посилили поліцейські заходи, - Генштаб

Окупанти посилили поліцейські заходи на тимчасово зайнятих територіях Скадовського району Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Противник посилив контрдиверсійні та поліцейські заходи на тимчасово зайнятих територіях Скадовського району Херсонської області у зв’язку з ефективним вогневим ураженням об’єктів російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.
Генштаб зазначає, що в населених пунктах Новомиколаївка та Красне, впродовж 22 листопада цього року, окупанти перевіряли будинки, телефони та документи місцевих жителів.
Нагадаємо, що російські окупанти перемістили свою "адміністрацію" з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона розміщена у захопленому Скадовську.
Також в окупованому Скадовську повідомили про гучні вибухи.
Частина окупантів відходять зі Скадовського та Генічеського районів. Вони виїжджають у бік окупованого Криму.
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