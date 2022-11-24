Через влучні атаки ЗСУ. У Скадовському районі росіяни посилили поліцейські заходи, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Генштаб зазначає, що в населених пунктах Новомиколаївка та Красне, впродовж 22 листопада цього року, окупанти перевіряли будинки, телефони та документи місцевих жителів.

"Противник посилив контрдиверсійні та поліцейські заходи на тимчасово зайнятих територіях Скадовського району Херсонської області у зв’язку з ефективним вогневим ураженням об’єктів російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти перемістили свою "адміністрацію" з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона розміщена у захопленому Скадовську.

Також в окупованому Скадовську повідомили про гучні вибухи.

Частина окупантів відходять зі Скадовського та Генічеського районів. Вони виїжджають у бік окупованого Криму.

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