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Из-за метких атак ВСУ. В Скадовском районе россияне ужесточили полицейские меры, - Генштаб

Фото: В Скадовском районе россияне усилили полицейские меры (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты усилили полицейские мероприятия на временно занятых территориях Скадовского района Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Противник усилил контрдиверсионные и полицейские меры на временно занятых территориях Скадовского района Херсонской области в связи с эффективным огневым поражением объектов российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Генштаб отмечает, что в населенных пунктах Новониколаевка и Красное, в течение 22 ноября этого года, оккупанты проверяли дома, телефоны и документы местных жителей.

Напомним, что российские оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона на левый берег Днепра. Теперь она находится в захваченном Скадовске.

Также в оккупированном Скадовске сообщили о громких взрывах.

Часть оккупантов отходят из Скадовского и Генического районов. Они уезжают в сторону оккупированного Крыма.

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