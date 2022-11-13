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В окупованому Скадовську повідомили про гучні вибухи

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Скадовськ, Неділя 13 листопада 2022 14:32
В окупованому Скадовську повідомили про гучні вибухи Фото: в окупованому Скадовську повідомили про гучні вибухи (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

У Скадовську Херсонської області чули гучні вибухи. Це місто наразі перебуває під тимчасовою окупацією росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Херсон".

"У тимчасово окупованому Скадовську було чутно гучні вибухи", - повідомило видання, посилаючись на місцевих жителів.

Зазначимо, що офіційних коментарів щодо цього поки не надходило.

Нагадаємо, зовсім нещодавно стало відомо, що російські окупанти перемістили свою "адміністрацію" з Херсона на лівий берег Дніпра і тепер вона розміщена саме в захопленому Скадовську.

В окупованому Скадовську повідомили про гучні вибухи

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