Частина окупантів відходять зі Скадовського та Генічеського районів, - Генштаб

Частина окупантів відходять зі Скадовського та Генічеського районів. Вони виїжджають у бік окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Як зазначають у Генштабі, російські військові виїжджають у напрямку тимчасово окупованого Криму.

"В Скадовському та Генічеському районах окремі окупаційні підрозділи залишають населені пункти", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Скадовську Херсонської області чули гучні вибухи. Це місто наразі перебуває під тимчасовою окупацією росіян.

Зовсім нещодавно стало відомо, що російські окупанти перемістили свою "адміністрацію" з Херсона на лівий берег Дніпра і тепер вона розміщена саме в захопленому Скадовську.

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