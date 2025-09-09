Через вилучення владою 8 млрд Київ шукатиме способи зберегти нинішні тарифи на проїзд, - Кличко
Через вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва мерія шукатиме можливості для того, щоб не підвищувати тарифи на проїзд в громадському транспорті
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву у Telegram-каналі Віталія Кличка.
"Хочу наголосити, що, попри те, що громадський транспорт в Києві є дотаційним, місто зараз шукає можливості, щоб не підвищувати цін на проїзд. Хоча в багатьох великих містах це вже зробили", - написав Віталій Кличко.
Він зазначив, що різниця в існуючому тарифі і економічно обґрунтованому - 11 млрд в рік, і це - кошти з бюджету Києва.
"А в умовах, коли у столиці забрали 8 млрд (на "Укрзалізницю"!) - на заплановану дотацію коштів столиці не вистачатиме. Тому Департамент фінансів, проаналізувавши витрати з таким мінусом з бюджету, знову запропонував розглянути питання коригування чинних тарифів", - розповів мер столиці.
Він також зауважив, що центральна влада має компенсувати Києву витрати на безкоштовне перевезення пільговиків, але вона цього не робить.
"І, додам, перевезення пільговиків безкоштовно - це ще мільярд з бюджету міста. Ці кошти нам не компенсує держава, хоча повинна", - підкреслив Кличко.
Міський голова наголосив, що Київ зробить все, щоб підтримати людей в складній соціальній ситуації та зберегти існуючі тарифи, як мінімум, до кінця війни.
"Наразі ми робимо все, щоб підтримати людей в складній соціальній ситуації. Центральна ж влада зробила все, аби забрати в міста можливість утримувати тариф на проїзд в громадському транспорті. А ми тепер шукаємо можливості, щоб виправити створену ситуацію і зберегти існуючі тарифи. Бо, як я і говорив раніше, до кінця війни підвищення цін на проїзд у міському транспорті ми не розглядатимемо!", - заявив Віталій Кличко.
Нагадаємо, раніше експертка з інфраструктурних питань Анна Мінюкова повідомила про те, що на найближчій сесії Київради розглянуть підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті через те, що центральна влада збирається забрати з бюджету столиці 8 млрд грн.
Що відомо про вилучення 8 млрд у Києва
20 серпня 2025 Верховна рада проголосувала за зміни до держбюджету (законопроєкт №13439-3). Вони стосуються переважним чином невійськових видатків на загальну суму в 40 млрд грн.
Додаткові видатки збалансовано шляхом скорочення інших, невійськових видатків. В тому числі за рахунок переспрямування 8 млрд коштів податку на прибуток з бюджету Києва до загального бюджету країни. Повідомлялося, що їх планують використати на дофінансування "Укрзалізниці".
За інформацією мера міста Віталія Кличка, ці кошти мали піти на компенсацію вартості проїзду в громадському транспорті, допомогу військовим, доплати бюджетникам тощо.
Раніше мер Києва закликав президента не підписувати закон про вилучення у Києва 8 млрд грн як такий, що порушує Конституцію, Бюджетний кодекс та закон про столицю.