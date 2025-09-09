ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Из-за изъятия властью 8 млрд Киев будет искать способы сохранить нынешние тарифы на проезд, - Кличко

Киев, Вторник 09 сентября 2025 17:10
UA EN RU
Из-за изъятия властью 8 млрд Киев будет искать способы сохранить нынешние тарифы на проезд, - Кличко Фото: Кличко заявил, что Киев будет искать способы сохранить тарифы на проезд (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Из-за изъятия 8 млрд грн из бюджета Киева мэрия будет искать возможности для того, чтобы не повышать тарифы на проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Telegram-канале Виталия Кличко.

"Хочу отметить, что, несмотря на то, что общественный транспорт в Киеве дотационный, город сейчас ищет возможности, чтобы не повышать цен на проезд. Хотя во многих крупных городах это уже сделали", - написал Виталий Кличко.

Он отметил, что разница в существующем тарифе и экономически обоснованном - 11 млрд в год, и это - средства из бюджета Киева.

"А в условиях, когда в столице забрали 8 млрд (на "Укрзализныцю"!) - на запланированную дотацию средств столицы не будет хватать. Поэтому Департамент финансов, проанализировав расходы с таким минусом из бюджета, снова предложил рассмотреть вопрос корректировки действующих тарифов",- рассказал мэр столицы.

Он также отметил, что центральные власти должны компенсировать Киеву расходы на бесплатную перевозку льготников, но они этого не делают.

"И, добавлю, перевозка льготников бесплатно - это еще миллиард из бюджета города. Эти средства нам не компенсирует государство, хотя должно", - подчеркнул Кличко.

Городской голова говорит, что Киев сделает все, чтобы поддержать людей в сложной социальной ситуации и сохранить существующие тарифы как минимум до конца войны.

"Пока мы делаем все, чтобы поддержать людей в сложной социальной ситуации. Центральная же власть сделала все, чтобы забрать у города возможность удерживать тариф на проезд в общественном транспорте. А мы теперь ищем возможности, чтобы исправить сложившуюся ситуацию и сохранить существующие тарифы. Потому что, как я и говорил ранее, до конца войны повышение цен на проезд в городском транспорте мы не будем рассматривать!", - заявил Виталий Кличко.

Напомним, ранее эксперт по инфраструктурным вопросам Анна Минюкова сообщила о том, что на ближайшей сессии Киевсовета рассмотрят повышение стоимости проезда в коммунальном транспорте из-за того, что центральные власти собираются забрать из бюджета столицы 8 млрд грн.

Что известно об изъятии 8 млрд у Киева

20 августа 2025 Верховная рада проголосовала за изменения в госбюджет (законопроект №13439-3). Они касаются преимущественно невоенных расходов на общую сумму в 40 млрд гривен.

Дополнительные расходы сбалансированы путем сокращения других невоенных расходов. В том числе за счет перенаправления 8 млрд средств налога на прибыль из бюджета Киева в общий бюджет страны. Сообщалось, что их планируют использовать для дофинансирования "Укрзализныци".

По информации мэра города Виталия Кличко, эти средства должны были пойти на компенсацию стоимости проезда в общественном транспорте, помощь военным, доплаты бюджетникам и т.д.

Ранее мэр Киева призвал президента не подписывать закон об изъятии у Киева 8 млрд грн как нарушающий Конституцию, Бюджетный кодекс и закон о столице.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Виталий Кличко Госбюджет Цены на проезд
Новости
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины