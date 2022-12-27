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Вибухи в Енгельсі: у РФ стурбовані неспроможністю Путіна захистити критичну інфраструктуру, - ISW

Фото: Президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Вибухи на аеродромі в Енгельсі 26 грудня викликали хвилю занепокоєння серед російської провоєнної спільноти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що версія міністерства оборони РФ про те, що система ППО збила український БПЛА, який наближався до авіабази на малій висоті, була піддана критиці.

"Мілблогери поставили під сумнів дії влади та

Як підкреслили фахівці, представники провоєнної спільноти технічні можливості російських систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня на стратегічному аеродромі в російському Енгельсі прогриміли два вибухи.

У Повітряних силах ЗСУ підкреслили, що інциденти на летовищі - це наслідки злочинних дій окупантів на території України.

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Війна Росії проти України