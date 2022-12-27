Взрывы в Энгельсе: в РФ обеспокоены неспособностью Путина защитить критическую инфраструктуру, - ISW

Аналитики отметили, что версия министерства обороны РФ о том, что система ПВО сбила украинский БПЛА, приближавшийся к авиабазе на малой высоте, в результате чего погибли 3 военных, была подвергнута критике со стороны милблогеров.

"Они (милблогеры - ред.)

Как рассказывают специалисты, российский военный преступник Игорь Гиркин саркастически высмеял возможности ПВО. А несколько других