Взрывы в Энгельсе: в РФ обеспокоены неспособностью Путина защитить критическую инфраструктуру, - ISW

Взрывы на аэродроме в Энгельсе 26 декабря вызвали волну беспокойства среди российского провоенного сообщества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что версия министерства обороны РФ о том, что система ПВО сбила украинский БПЛА, приближавшийся к авиабазе на малой высоте, в результате чего погибли 3 военных, была подвергнута критике со стороны милблогеров.
"Они (милблогеры - ред.)
Как рассказывают специалисты, российский военный преступник Игорь Гиркин саркастически высмеял возможности ПВО. А несколько других
Напомним, в ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в российском Энгельсе прогремели два взрыва.
К слову, в Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что инциденты на аэродроме - это последствия преступных действий оккупантов на территории Украины.
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