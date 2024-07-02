Через великий попит. УЗ призначила додаткові поїзди до Одеси та Харкова

Через збільшення попиту пасажирів "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди з Києва до Одеси та Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" .

"Реагуємо на зростання попиту пасажирів на поїздки до Одеси та додаємо місць в цьому напрямку на певні дати", - зазначили в "Укрзалізниці".

Так, УЗ призначила поїзд Інтерсіті №761/762 Київ - Одеса, який курсуватиме через день з 9 липня.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 6:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:54.

На маршруті курсуватимуть вагони МПЛТ з місцями для сидіння 1-го та 2-го класу.

Також УЗ додала місця для поїздок між Києвом та Харковом.

3 липня щосереди о 23:53 з Києва відправлятиметься поїзд №720, який прибуватиме до Харкова о 5:14. У зворотному напрямку, з Харкова, поїзд №719 відправлятиметься о 23:30, та прибуватиме до Києва о 5:01.

"Квитки на всі рейси, як зазвичай, будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів", - додали в компанії.