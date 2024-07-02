Из-за большого спроса. УЗ назначила дополнительные поезда в Одессу и Харьков
Из-за увеличения спроса пассажиров "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева в Одессу и Харьков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"Реагируем на рост спроса пассажиров на поездки в Одессу и добавляем мест в этом направлении на определенные даты", - отметили в "Укрзализныце".
Так, УЗ назначила поезд Интерсити №761/762 Киев - Одесса, который будет курсировать через день с 9 июля.
Поезд будет отправляться из Киева в 6:03 и прибывать в Одессу в 13:34. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в 14:20 и прибывать в Киев в 21:54.
На маршруте будут курсировать вагоны МПЛТ с сидячими местами 1-го и 2-го класса.
Также УЗ добавила места для поездок между Киевом и Харьковом.
3 июля каждую среду в 23:53 из Киева будет отправляться поезд №720, который будет прибывать в Харьков в 5:14. В обратном направлении, из Харькова, поезд №719 будет отправляться в 23:30 и прибывать в Киев в 5:01.
"Билеты на все рейсы, как обычно, будут доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов", - добавили в компании.
Напомним, в Украине также вырос спрос на поездки во Львов и горы. УЗ назначила несколько поездов - из Киева, во Львов, из Львова в Рахов и из Коломыи во Львов.
Также "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в Одессу из Киева и Львова на выходные.
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