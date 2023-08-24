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Через великі втрати РФ перекидає сили на Запорізький напрямок, - Гуменюк

Четвер 24 серпня 2023 02:46
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Через великі втрати РФ перекидає сили на Запорізький напрямок, - Гуменюк Фото: керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Через великі втрати на Запорізькому напрямку росіяни перенаправляють туди війська з Херсонської області.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, передає РБК-Україна.

Вона заявила, що ротація окупантів на Запорізькому напрямку відбувається весь час, адже "їх дуже припікає і в них є потреба постійно поновлювати персонал або додавати його фізично". Крім цього, останнім часом спостерігається перекидання сил ворога з Херсонського на Запорізькій напрямок.

"Ми бачимо, що більше пересуваються вони на Запорізький напрямок, бо там потрібніше, там дійсно більш потужна контрбатарейна боротьба. Хоча на Херсонському напрямку ворог теж намагається підвищити інтенсивність обстрілів, щоб нагнітати ситуацію", - сказала Гуменюк.

Ситуація в Запорізькій області

ЗСУ активно наступають на ворожі позиції на Запорізькому напрямку. Так, основним полем битви там за останні тижні стало село Роботине. Кілька днів тому стала з'являтись інформація, що ЗСУ зайшли на околиці населеного пункту, а аналітики ISW повідомляли про прорив лінії оборони окупантів в цьому місці.

Вчора ж 47-ма окрема механізована бригада ЗСУ опублікувала відео, на якому видно, як українські захисники піднімають прапор над Роботиним.

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